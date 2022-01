Ein Brand zerstörte das Erdgeschoss einer Unterkunft für Asylbewerber und Sozialschwache in der Pforzheimer Straße in Ettlingen am frühen Dienstagmorgen. Zwei Personen wurden leicht verletzt, wie die Polizei mitteilt. Entgegen erster Vermutungen lässt sich eine technische Brandursache derzeit noch nicht nachweisen. Kurz vor 2 Uhr bemerkte wohl ein Bewohner der Unterkunft den Rauchmelder und weckte seine Mitbewohner, als er Rauch aus der Küche quellen sah.

Brandursache ist derzeit noch unklar

Alle Bewohner konnten das Gebäude verlassen, zwei wurden leicht verletzt. In der Küche war offenbar nach bisherigen Erkenntnissen auch der Brandherd. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen. Das Erdgeschoß der Unterkunft ist derzeit nicht bewohnbar. Alle Bewohner dieses Bereichs wurden in den im ersten Obergeschoss gelegenen Räumen untergebracht. Ein Vertreter der Stadt Ettlingen war ebenfalls vor Ort und organisierte die Unterbringung. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an, die Kriminaltechnik des Polizeipräsidium Karlsruhe wurde hinzugezogen.