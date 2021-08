Vier Leichtverletzte sowie ein Sachschaden von rund 100.000 Euro sind die Folgen eines Brandes in der Karlsruher Ludwig-Marum-Straße. Kurz nach 6 Uhr wurde durch einen Passanten Rauch aus der Dachgeschosswohnung gemeldet. Schon vor dem Eintreffen der ersten Streife hatten die Bewohner des Mehrgenerationenhauses das Gebäude verlassen. Die Berufsfeuerwehr Karlsruhe sowie die Freiwillige Feuerwehr Mühlburg waren am Löschen. Die angrenzenden Gebäude um das Brandobjekt wurden vorsorglich evakuiert. Für die 18 Betroffenen wurde eine Sammelstelle eingerichtet. Der 28-jährige Wohnungsmieter sowie eine 54-jährige Hausbewohnerin mussten mit einer leichten Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht werden. Zwei weitere ältere Bewohner wurden wegen einem Schock- und Schwindelzustand ebenfalls in einer Klinik behandelt. Sie konnten das Krankenhaus kurze Zeit später wieder verlassen. Nach bisherigem Ermittlungsstand dürfte die Ursache für das Feuer eine nicht ausgemachte Zigarette sein, teilt die Polizei mit. Gegen 7.30 Uhr war der Brand gelöscht. Aktuell sind die Dachgeschosswohnung sowie das 2. Obergeschoss nicht bewohnbar. Der entstandene Schaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Durch heruntergefallene Ziegel wurde vier vor dem Anwesen geparkte Fahrzeuge beschädigt. Die Schadenshöhe an den Autos beträgt schätzungsweise 10.000 Euro.