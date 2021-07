Gegen 6.15 Uhr rückte die Bruchsaler Feuerwehr zu einem kleineren Brand in einem Materiallager der Bundeswehr in der General-Speidel-Kaserne in Bruchsal aus. Laut Polizeibericht war in einem Lagerraum für Ausrüstungsgegenstände ein Brand ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer bereits nahezu aus. Es hatte sich aber starker Rauch entwickelt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ungefähr 10.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, Hinweise auf Brandstiftung konnten bislang nicht gefunden werden.