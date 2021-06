Zu einem Brand kam es am Montagmorgen in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gustel-Töpfer-Straße in Germersheim. Die Feuerwehr, die kurz nach 8.30 alarmiert wurde, rückte an, darunter auch Personal der Daimler-Werksfeuerwehr. Der Brand ist unter Kontrolle, Nachlöscharbeiten sind noch in Gang.