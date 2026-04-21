[Aktualisierung: 21. April, 10.50 Uhr] Feuerwehren aus dem gesamten Landkreis waren ab Montagnachmittag im Industriegebiet von Lustadt im Einsatz. Die Wehren waren um 14.30 Uhr zu einem Brand bei der Recyclingfirma Riwald Electronics in der Waldstraße alarmiert worden. Die Rauchwolken aufgrund des Großbrandes waren weithin zu sehen.

Die Löscharbeiten auf dem Gelände der Recyclingfirma wurden schließlich erst in der Nacht zum Dienstag, gegen 3 Uhr, beendet, teilte die Polizei jetzt mit. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in einer Halle, in der Elektroschrott gelagert wurde, aus. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar. Die Schadenshöhe beläuft sich nach erster Einschätzung auf zirka eine Millionen Euro. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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