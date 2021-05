Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Donnerstag gegen 13.45 Uhr zu einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Hans-Mayer-Straße in Germersheim. Mitglieder der Bereitschaftspolizei, die sich in der Nähe befanden, entdeckten aufsteigenden Rauch am Gebäude und konnten so rasch die Bewohner informieren. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Zur Klärung der Brandursache hat die Kriminalinspektion Landau mit einem von der Staatsanwaltschaft Landau beauftragten Sachverständigen die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Landau unter 06341 2870 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.