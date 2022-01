Nach dem Schwelbrand am Eingang zum Gesundheitsamt des Landkreises am frühen Samstagmorgen ermittelt die Zentrale Kriminalinspektion Ludwigshafen jetzt wegen „vorsätzlicher Brandstiftung“.

Aufgrund von Zeugenaussagen könne man den Tatzeitraum eingrenzen auf Freitagabend, 23.30 Uhr, und Samstagmorgen, kurz nach 6. 45 Uhr, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Rheinpfalz auf Anfrage. Ein Zeuge habe daraufhingewiesen, dass die massive Tür aus Holz am Freitagabend noch intakt gewesen sein. Am Samstagmorgen hatte dann der Pächter des Cafés Elephant die Polizei wegen der Rauchentwicklung alarmiert. Gemessen an der starken Rauchentwicklung gehe man davon aus, dass der Schwelbrand „irgendwann in der Nacht “ gelegt wurde, so der Sprecher der Polizei.

Die Ermittlungen zur Identifizierung der Täter, dem Tatmotiv und den Hintergründen dauerten an. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe zur Tataufklärung. Dabei geht es um Beobachtungen in der Nacht von Freitag auf Samstag. „Wer hat in der näheren Umgebung zum Gesundheitsamt Personen, abgestellte Fahrzeuge bemerkt oder Gegenstände gefunden, die der Täter verloren oder weggeworfen haben könnte?“ , heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per Mail entgegen.

