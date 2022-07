Am Dienstag kam es bei Erntearbeiten mit einem Mähdrescher zu einem Feuer, bei dem eine Fläche von etwa drei Hektar brannte. Aus unbekannter Ursache war gegen 14 Uhr ein Weizenfeld in Brand geraten. Der angrenzende Badesee „Lußhardtsee“ wurde aufgrund der Windrichtung vorsorglich geräumt. Die Trockenheit sowie der starke Wind begünstigten ein Ausbreiten der Flammen. Mehrere Feuerwehren waren damit beschäftigt, den Flächenbrand einzudämmen. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Gegen 15.45 Uhr war der Brand gelöscht. Die Höhe des Schadens an dem noch nicht abgeernteten Feld steht derzeit noch nicht fest, heißt es in der Polizeimitteilung. Verletzt wurde niemand. Der Verkehr auf der angrenzenden A5 sowie auf der B3 waren wohl nicht beeinträchtigt. Mittlerweile sei der Badesee nach Auskunft der Behörde für Besucher wieder freigegeben.