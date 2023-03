Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bis zum späten Abend am Sonntag haben die Retter nach dem Mann gesucht, der mittags von der B35-Brücke in den Rhein gesprungen ist. Nun heißt es warten.

Am Rhein im Bereich des Hafens und der B35-Brücke herrscht wieder normaler Betrieb. Nichts verrät mehr davon, dass am Sonntagmittag ein Mann von der Mitte der Bundesstraßenbrücke in den Rhein