Die Stadt will den Bau von Brücken durch Privatpersonen über Bäche und Gräben nur noch in begründeten Ausnahmefällen erlauben. Dies hat der Bauausschuss einstimmig beschlossen. Die Entscheidung fällt im März Stadtrat.

Die Vorgaben gelten für so genannte Gewässer III. Ordnung – das sind in der Regel Bäche, Kanäle oder Gräben. Deren Unterhaltung obliegt den Städten und Gemeinden. Stadtbürgermeister Dennis Nitsche (SPD) begründete dies mit der Verkehrssicherungspflicht der Stadt und mit der Verdichtung von Flächen, die einen geregelten Ablauf des Wassers verhindern und somit für Hochwasser sorgen könnten.

Vor allem in Wörth und in Schaidt gehen Brücken über die Bäche, häufig um Grundstückeigentümern den Weg zu ihren Gärten zu ermöglichen. Viele dieser Brücken sind mehrere Jahrzehnte alt. „Doch in den letzten Jahren sind immer breitere Brücken entstanden, die auch von Fahrzeugen benutzt werden“, berichtet Schaidts Ortsvorsteher Kurt Geörger (SPD).

Brücken vorläufig geduldet

Die Nutzung von bestehenden Brücken auf Grundstücken der Stadt Wörth soll vorläufig weiter geduldet werden. Dafür müssen jedoch die Eigentümer von Grundstücken, die durch diesen Brückenbau erschlossen werden, bis 1. August 2022 einen Gestattungsvertrag mit der Stadt abschließen. Diese Verträge beinhalten die Übernahme der Verkehrssicherungspflicht durch den Nutzer. Sollten sich Brückenbetreiber weigern, kündigt die Stadt einen Rückbau in Abstimmung mit den Unteren Wasserbehörden an.