An einer Brücke bei Bellheim finden in den Nächten von Sonntag, 14., bis Dienstag, 23. März, jeweils zwischen 2 und 4.20 Uhr Arbeiten an einer Brücke statt. Deshalb ist der Streckenabschnitt zwischen Wörth und Germersheim für den Bahnverkehr in diesen Zeiträumen gesperrt, teilte die Albtalverkehrsgesellschaft (AVG) mit. Die betroffenen Züge der Stadtbahnlinie S 51 enden im Bahnhof Wörth. Für die Fahrgäste wird ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Wörth und Germersheim eingerichtet.

Folgende Züge sind an folgenden Tagen von den Bauarbeiten betroffen: Nächte Sonntag auf Montag, 14. auf 15. März bis Donnerstag auf Freitag, 18. auf 19. März, Nächte Sonntag auf Montag, 21. auf 22. März, und Montag auf Dienstag, 22. auf 23. März: Linie S 51 (Zugnummer 84860), Abfahrt in Söllingen ab: 23.27 Uhr, Ankunft in Germersheim um 0.57 Uhr. Der Zug endet um 0.23 Uhr in Wörth. Der Zug wird zwischen Wörth und Germersheim durch einen Bus ersetzt.

Nacht von Freitag auf Samstag, 19. auf 20. März: Linie S 51 (Zugnummer 85750), Abfahrt in Karlsruhe Albtalbahnhof um 0.42 Uhr, Ankunft in Germersheim um 1.57 Uhr. Der Zug endet um 1.23 Uhr in Wörth. Der Zug wird zwischen Wörth und Germersheim durch einen Bus ersetzt.

Die AVG bittet ihre Fahrgäste, auch die entsprechenden Informationsaushänge an den Haltestellen entlang der Strecke zu beachten. Aktuelle Infos zu betrieblichen Änderungen gibt es auch im AVG-Verkehrsticker unter www.avg.info/fahrplan/verkehrsmeldungen