Weil die Brücke vor der dem Parkplatz zum Hotel-Restaurant Zeiskamer Mühle sanierungsbedürftig ist, wurde sie für Lastwagen über 3,5 Tonnen sicherheitshalber gesperrt. Eine Sanierung ist kurzfristig unter anderem deshalb nicht möglich, weil dafür natur- und gewässerschutzrechtliche Belange berücksichtigt werden und Behörden zustimmen müssen. Übergangsweise sollen in den nächsten Tagen Stahlplatten auf die Brücke gelegt werden, so dass diese dann wieder uneingeschränkt befahrbar sein wird, informierte Ortsbürgermeisterin Susanne Lechner (FWG). Der Gemeinderat habe zudem am Montag beschlossen, ein Planungsbüro mit der Brückensanierung zu beauftragen. Derzeit liege ein Angebot vor mit Planungskosten von rund 8000 Euro. Vor dem Zuschlag soll noch das Angebot eines zweiten angefragten Büros abgewartet werden.