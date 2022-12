Die Neuwahlen des Vorstands standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Bootsclubs Berg. Dabei wurden Thomas Weingärtner als Kassenwart und Hubert Scherrer als Boots- und Gerätewart neu gewählt. Vorsitzender bleibt Günter Roitsch. Dieser dankte den scheidenden, langjährigen Vorstandsmitglieder Wolfgang Schweda und Erik Schandin für die ehrenamtliche Vereinsarbeit. Danach wurden die Termine für die zahlreichen Aktivitäten im nächsten Jahr festgelegt sowie die im Frühjahr anstehenden Clubfahrten an die Soca (Slowenien), die Ardeché (Frankreich), und die Mecklenburgische Seenplatte besprochen. Interessenten für diese Fahrten können sich bei einem der Vereinsmitglieder melden. Nächste Termine sind: Neujahrsempfang für alle Mitglieder und deren Familien am 8. Januar um 11 Uhr am Bootshaus; Hallentraining im Schwimmbad Wörth am 8. Januar und am 22. Januar, jeweils um 8 Uhr, Treffpunkt ist am Hintereingang.

Der Vorstand

1. Präsident: Günter Roitsch; 2. Präsident Lucas Frank; Kassenwart: Thomas Weingärtner, Schriftführer: Peter Schandin; Boots- und Gerätewart: Hubert Scherrer, Wanderwart: Kurt Mellein.