Rheinalarm wurde am Karfreitag gegen 9.30 Uhr ausgelöst. Grund war eine Motorjacht, die auf Höhe des Goldgrundes bei Maximiliansau mit einer Buhne kollidierte. Dabei wurde die Antriebswelle beschädigt und das Schiff schlug leck. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich 5 Menschen auf der Motorjacht, darunter 3 Jugendliche. Es wurde niemand verletzt.

Die Berufsfeuerwehr aus Karlsruhe brachte einen Teil der Besatzung in Sicherheit. 2 Menschen blieben an Bord, um die Einsatzkräfte der Feuerwehr zu unterstützen. Mit einem Holzkeil wurde das weitere Eindringen von Wasser verhindert. Auf beiden Rheinseiten waren Feuerwehren, DLRG und weitere Rettungsdienste im Einsatz. Alleine auf Pfälzer Seite waren die Feuerwehren aus den Verbandsgemeinden Hagenbach und Jockgrim sowie aus der Stadt Wörth mit insgesamt 16 Fahrzeugen und etwa 50 Einsatzkräften vor Ort. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft unterstützte und sicherte linksrheinisch mit 11 Einsatzkräften und auf badischer Seite mit 24 und mehreren Booten. Auch speziell ausgebildete Strömungsretter waren vor Ort, um notfalls einzugreifen, falls jemand – auch von den Rettungskräften – ins Wasser fallen sollte. Rheinabwärts wurde zudem eine Sicherungslinie vorbereitet. Das DRK und die Malteser standen ebenfalls in Bereitschaft.

Mit einem Schlepper des Wasser- und Schifffahrtsamtes aus Karlsruhe und begleitet von Wasserschutzpolizei und Feuerwehrbooten konnte das Schiff gegen 14.15 Uhr in den Karlsruher Hafen geschleppt werden.