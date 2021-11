Scharfe Kritik am 5-Punkte-Plan für die Auffrischungsimpfung übt Landrat Fritz Brechtel (CDU). „Wir fühlen uns vom Land im Stich gelassen“, sagte er gegenüber der RHEINPFALZ. Hintergrund: Die Sieben-Tage-Inzidenz des Kreises lag am Mittwoch bei 335,6. Das Impfzentrum im Hafengebiet von Wörth, das sich gerade im Standby-Modus befindet, bleibt jedoch weiter geschlossen. Von den 18 Kliniken, an denen es künftig ein Impfangebot geben soll, befindet sich keine in der Südpfalz. Stattdessen werden Impfbusse in die Region geschickt.

