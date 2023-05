In der Nähe des Karlsruher Güterbahnhofs wurde heute Morgen ein Blindgänger gefunden. Wie Stadt und Polizei mitteilen, liegt die Bombe auf Höhe der Zimmerstraße 8 in der Karlsruher Südstadt-Ost. Der unmittelbar angeforderte Kampfmittelbeseitigungsdienst hat die Entschärfung noch für diesen Freitag angesetzt. Zur Sicherheit von Anwohnern und Passanten wird das Gebiet in einem Radius von 400 Metern um den Fundort evakuiert. Die Anwohner werden von der Polizei vor Ort sowie über eine Warnapp und die Medien informiert. Mobilitätseingeschränkte Anwohner werden durch den Rettungsdienst in eine Pflegeeinrichtung gebracht.

Bahnstrecke wird gesperrt

Für die Entschärfung wird auch die Strecke der Deutschen Bahn gesperrt. Wie die DB über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, sind unter anderem die Linie S3 über Germersheim, Speyer und Ludwigshafen, sowie der RE4 von Karlsruhe über Ludwigshafen nach Mainz betroffen.

In Karlsruhe wird zudem die Stuttgarter Straße und die Ludwig-Erhard-Allee sowie der Luftraum über dem Fundort gesperrt. Das Gebiet soll gemieden und weiträumig umfahren werden, wie die Polizei weiter mitteilt. Im Gefahrenbereich liegt auch die Hauptfeuerwache der Berufsfeuerwehr sowie die Integrierte Leitstelle. Die Wache wird bis Ende der Entschärfung auf den Messplatz Karlsruhe ausgelagert. Die Integrierte Leitstelle verbleibt in einem sicheren Bereich auf dem Gelände. Weder bei der Feuerwehr noch bei der Integrierten Leitstelle wird es Unterbrechungen des Betriebs geben. Der Beginn der Entschärfung ist für 19 Uhr vorgesehen.