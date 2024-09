[Aktualisierung 14.10 Uhr] Nachdem bereits am Montag bundesweit bei zahlreichen Schulen Bombendrohungen eingingen, erhielt am Mittwochmorgen die Integrierte Gesamtschule in Rülzheim ein solches Drohschreiben mit Bezug zur Lage in Nahost. Wie bei diesen ist auch bei dieser Drohung von keiner Ernsthaftigkeit auszugehen, schreibt die Polizei in einer ersten Meldung. Weiter verweist sie darauf, dass dennoch weiterhin jedem Sachverhalt mit der im Einzelfall gebotenen Sorgfalt und Intensität nachgegangen wird.

Er sei gegen 8 Uhr informiert worden, sagt der Rülzheimer Verbandsbürgermeister Matthias Schardt. „Es war eine heiße Evakuierungsübung ohne Plan“, aber es habe „alles super geklappt“. Schon gegen 10 Uhr sei das meiste geregelt gewesen. Die Grundschüler wurden in die evangelische Kirche evakuiert, die Kinder der Kindertagesstätte „Sonnenschein“ in das Kulturzentrum. Die Schülerinnen und Schüler der IGS wurden zunächst in die katholische Kirche gebracht. Doch dort habe sich die Abholsituation schwierig gestaltet, sagt Schardt. Daher habe man dann die Dampfnudel angesteuert. Insgesamt wurden damit weiter über 1000 Kinder und Jugendliche evakuiert – etwa 125 Kindergartenkinder, knapp 300 Grundschüler und über 700 Schülerinnen und Schüler der IGS.

„Wir haben viel gelernt“, sagt der Verbandsbürgermeister. „Wir müssen in jedem Ort überlegen, wo wir die Einrichtungen hin evakuieren.“ Es habe sich gezeigt, dass die Dampfnudel für die mehreren hundert Schüler der IGS der beste Platz sei. Die modernen Kommunikationswege der Schulen, aber auch der Verbandsgemeinde via APP seien „natürlich Gold wert“, weil man hier schnell Nachrichten versenden und viele Eltern erreichen könne. „Diese Wege müssen wir stabilisieren und natürlich noch ausbauen, das ist heute klar geworden“, so Schardt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, da Bombendrohungen Straftaten darstellen, die grundsätzlich dazu geeignet sind, eine erhebliche Verunsicherung in der Bevölkerung hervorzurufen. Hinzu kommen auf den oder die Täter mögliche Kosten für polizeiliche Einsatzmaßnahmen zu.