Anonyme Anrufer bei der Polizei haben am Mittwochmorgen in verschiedenen Regionen Deutschlands mit Bombenanschlägen auf Brauereien gedroht. Auch die Brauerei Park & Bellheimer in Bellheim war betroffen.

Ein Anrufer mit verzerrter Stimme hatte sich am Mittwoch bei der Polizei Germersheim gemeldet, heißt es auf Anfrage vom Polizeipräsidium Ludwigshafen. Daraufhin habe man umgehende die Bellheimer Brauerei informiert. Kurz darauf habe es Erkenntnisse gegeben, dass es „wohl überregional gleichlautende Anrufe gab“, so eine Sprecherin der Polizei. Analysten des Landeskriminalamts hätten eine Gefährdungsbewertung vorgenommen und seien zu dem Schluss gekommen, dass es sich nicht um eine ernstzunehmende Drohung handelte, so die Sprecherin. Deshalb habe man von polizeilichen Maßnahmen abgesehen.

Bei der Bellheimer Brauerei habe man entschieden, die interne Sirene auszulösen und das Gebäude zu evakuieren, sagt Marketingchef Jochen Sehn gegenüber der RHEINPFALZ. Am Standort Bellheim arbeiten zirka 100 Mitarbeiter, aufgrund des Schichtbetriebs waren zu diesem Zeitpunkt etwa 80 vor Ort. Diese verbrachten laut Sehn ungefähr eine Stunde vor dem Tor, danach konnten sie an ihre Arbeitsplätze zurückkehren. Eine Bombendrohung gegenüber der Brauerei sei ungewöhnlich, sagte Sehn. „Das ist kein Scherz mehr, das richtet Unruhe an.“

Medienberichten zufolge waren entsprechende Drohungen auch für das Friesische Brauhaus zu Jever und eine Brauerei in Varel, sowie hinsichtlich der Brauereien in Radeberg, Görlitz, Löbau und Eibau eingegangen.