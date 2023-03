Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Fronten am Minispielfeld sind verhärtet, der Umgangston zwischen Befürwortern und Gegnern rau. Aber auch Juristen reden bei dem Bolzplatz-Streit ein Wörtchen mit.

Über das DFB-Minispielfeld in einem Wohngebiet neben der Grundschule wurde in den vergangenen Wochen viel diskutiert – unter Bürgern, in sozialen Medien und zuletzt im Gemeinderat.