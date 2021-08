Helfer von DRK und DLRG übergaben im Ahrtal am Wochenende Hilfsgüter aus der Südpfalz, die mit dem Lastwagen dorthin transportiert hatten. Ihr Einsatzbericht schildert die Eindrücke von Zerstörungen durch die Flut, Aufbauwille und Dank der Betroffenen

Am frühen Samstagmorgen startet die Einsatzgruppe des Kreisverbandes Germersheim des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) mit einem Lastwagen, einem Mannschaftstransporter und sechs von Heiner Butz geführten DRK-Helfern, zwei Leuten der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) und einem Sattelzug der Baumarktkette Hornbach mit deren Mitarbeitern Andreas Back und Markus Zimbelmann von Ihren Standorten gen Ahrtal. Ziel ist die Verbandsgemeinde Altenahr. Auf einem Parkplatz Sandberg an der A 61 trifft man sich. Weitere drei Helfer der DLRG aus Frankenthal und Oggersheim schließen sich unterwegs an.

Ankunft in der Verbandsgemeinde Altenahr gegen 10.15 Uhr: Die Pfälzer treffen auf weitere Helfer der DLRG aus Koblenz und Andernach. Frühstück. Auf dem Parkplatz einer Sommerrodelbahn ganz in der Nähe werden danach anhand einer Verteilerliste die Hilfsgüter vom Sattelzug auf fünf Verteilerfahrzeuge geladen. Die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenahr, Cornelia Weigand, kommt vorbei und dankt für die Unterstützung. Die Verteilerteams fahren los: Es geht nach Ahrbrück, Altenahr, Dernau, Kirchsahr, Lind, Mayschoß und Rech, wo die Hilfsgüter – besonders benötigt werden elektrische Bohrhämmer mit Zubehör (Meißel, Bohrer, Gehörschutz) und Bautrocknergeräte – übergeben und bis zur Weitergabe an die Betroffenen zwischengelagert werden. Deren Dankbarkeit ist groß.

Überall türmt sich Schutt

Insbesondere für die Einsatzkräfte, die zum ersten Mal in dem Katastrophengebiet im Ahrtal im Einsatz waren, sind doch recht bedrückende Eindrücke geblieben. Aus den zahlreichen Bildern, die wir alle in den Medien sehen konnten oder von unseren Einsatzkräften mit nach Hause gebracht wurden, konnte man erkennen, was passiert ist. Die Dimension der gigantisch großen Schäden sind von Bildern in den Medien hinlänglich bekannt. Das tatsächliche Ausmaß erschließt sich, insbesondere für die Einsatzkräfte, die erstmals im Ahrtal sind, aber erst vor Ort auf den halbwegs instandgesetzten Straßen an der Ahr, auf teils provisorischen Umwegen, auf teils abenteuerlich anmutenden Behelfsbrücken. Und überall riesige Mengen Schutt. In einem Ort mit etwa 650 Wohngebäuden sind etwa 520 schwer beschädigt, berichtet ein Mann. Und an zahlreichen Häusern zeichnen sich unverkennbar die Flutwasserstände ab, die sich nahezu immer in Höhe des ersten oder zweiten Obergeschosses befinden. Welch gigantische Wasserwalze muss sich durch die Ortschaften gepflügt haben. Andererseits ist es überwältigend, welche übermenschlichen Leistungen die betroffenen Bewohner und die zahllosen Helfer dort seit Mitte Juli geleistet haben und die Dankbarkeit, die den Helfern überall entgegenschlägt.

Noch am selben Tag machen sich die Helfer von DRK und DLRG wieder auf den Weg nach Hause, wo sie abends alle wohlbehalten angekommen sind.

Heiner Butz vom DRK weist darauf hin, dass diesen ersten Hilfsgütertransport die Landkreise Germersheim und Südliche Weinstraße, die Stadt Landau, die Sparkasse Südpfalz sowie die Hornbach-Stiftung finanziert hätten. Weitere sollen folgen. Die Helfer des DRK und DLRG seien ehrenamtlich im Einsatz gewesen; Spendengeld sei dafür nicht aufgewendet worden, auch nicht für Treibstoff und Verpflegung.