Schwegenheims Ortsbürgermeister Bodo Lutzke hat den Bogen überspannt. Er tut sich mit seinem Verhalten keinen Gefallen.

Schwegenheim kann sich sehen lassen: eine gut ausgebaute Infrastruktur, mehrere Einkaufsmöglichkeiten, Schule, Kita, Freizeitangebote. Bodo Lutzke ist seit viereinhalb Jahren Ortsbürgermeister und hat seinen Teil dazu beigetragen, dass die Gemeinde floriert. Er konnte für positive Schlagzeilen sorgen und ist souverän mit dem Corona-Ausbruch in der Kita zu Beginn der Pandemie umgegangen. Sein großes Manko jedoch ist, dass er die Vergangenheit nicht ruhen lassen kann. Erst stichelte Lutzke weiter gegen seinen Amtsvorgänger und Erzfeind Peter Goldschmidt (SPD), jetzt ist es der Kita-Leiter, von dem er nicht lassen kann. Was am 30. März 2023 zwischen dem Einrichtungsleiter und dem Bürgermeister passierte, ist unklar. Die Staatsanwaltschaft hat diesbezügliche Verfahren eingestellt. Was folgte, ist ein Trauerspiel. Mit seinen öffentlichen Aussagen beim Neujahrsempfang hat Lutzke den Bogen überspannt. Dass sich Parteikollege und Beigeordneter Holger Hellmann sowie der Elternausschuss distanzieren, ist ein eindeutiges Zeichen und die letzte Mahnung für Lutzke: Er sollte künftig zur Kita schweigen – zum Wohl der Kinder und von Schwegenheim.