Bodo Lutzke, 61 Jahre alt, ist in Germersheim aufgewachsen und lebt seit 1991 in Schwegenheim. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und einen Enkel. Lutzke genoss eine kaufmännische Berufsausbildung, war Zeitsoldat und blickt auf 35 Jahre Einsatzdienst bei der Berufsfeuerwehr Mannheim zurück – sein Traumberuf, wie er sagt. Seit einigen Monaten ist Lutzke im Ruhestand. In die FWG ist er im Jahr 2000 eingetreten. Lutzke kandidierte bereits 2014 für das Bürgermeisteramt, unterlag aber damals Peter Goldschmidt (SPD). Die folgenden fünf Jahre war er Beigeordneter der Gemeinde. 2019 wurde Lutzke schließlich doch noch zum Bürgermeister gewählt. Zu einer ursprünglich von ihm angestrebte zweiten Amtszeit kommt es nicht, da Lutzke bei den jüngsten Kommunalwahlen nicht mehr kandidierte. Vorangegangen war ein eskalierter Streit mit dem örtlichen Kita-Leiter im vergangenen Jahr. Dieser warf Lutzke vor, handgreiflich geworden zu sein, was dieser stets bestritt. Nachdem Lutzke die Kita-Affäre beim Neujahrsempfang thematisiert hatte, gab es Kritik an ihm auch aus seiner eigenen Partei. Anfang Februar verkündete Lutzke dann, nicht mehr als Bürgermeister zu kandidieren und begründete dies mit den Zuständen in der Kita, womit er unter anderem angebliche Schikane gegenüber einigen Erzieherinnen durch die Leitung meinte.