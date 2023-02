Bauarbeiten von 6 bis 8 Uhr in der Frühe – und das am Sonntag! – Ja, das ist wirklich passiert. Und zwar in Jockgrim, denn dort wurde um diese Uhrzeit ein Stück der Goethestraße aufgerissen. Kein Wunder, dass Anwohner sich gestört fühlten. Die Verantwortlichen waren auch schnell ausgemacht: Das Wasserwerk musste damit zu tun haben, denn schließlich war das Wasser abgestellt. Und so erreichte das Wasserwerk eine geharnischte Beschwerde: Bauarbeiten am frühen Sonntagmorgen, und das auch noch ohne jede Ankündigung: eine „bodenlose Frechheit“!

Im Wasserwerk fiel die Beschwerde auf fruchtbaren Boden: Für Hinweise darauf, wie sich Rohrbrüche planen lassen, wäre man dankbar, lautete die Antwort. Das gelte ganz besonders für den Notdienst, der um 4 Uhr zur Stelle war, aus Rücksicht auf die Anwohner mit der Reparatur aber zwei Stunden gewartet hat.