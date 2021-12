Das Versickerungsbecken für Regenwasser im Gewerbegebiet Nord III in Rülzheim muss saniert werden. Grund ist, dass Wasser gestaut wird und nicht mehr richtig abfließen kann – das Becken nicht mehr richtig funktioniert. Nun soll der nicht ausreichend versickerungsfähige Schluffboden ausgebaut und gegen versickerungsfähige Erde ausgetauscht werden. „Es ist bedauerlich, dass nach wenigen Jahren eine so große Sanierungsmaßnahme erforderlich sein muss“, sagt Bürgermeister Matthias Schardt zum Verbandsgemeinderat. „Ein Gutachten würde zwar Gründe liefern, an der Sache selbst aber nichts ändern.“ Es würden nur weitere Kosten verursacht. Bei Planungen werde nun bereits die Dimensionierung und Aufbau eines Sickerbeckens hinterfragt. Die Baumaßnahme kostet rund 172.000 Euro. Einstimmig votierte der Rat für den Austausch.