Seit Beginn der Coronakrise gab es in der Verbandsgemeinde (VG) Rülzheim drei Blutspendetermine mit insgesamt 268 Teilnehmern. Nach Rülzheim und Kuhardt gab es kürzlich in Leimersheim einen Termin mit 64 Spendern. Es waren mehr Spender als üblicherweise in der Sport- und Freizeithalle. Der Blutspendetermin wurde dorthin verlegt, um den erforderlichen Mindestabstand einhalten zu können. In Rülzheim waren es 128 Spender, davon 26 Erstspender – 80 waren erwartet worden. In Kuhardt wurden 76 Personen registriert. Generell waren bei allen Terminen überdurchschnittlich viele Erstspender dabei. Der nächste Blutspendetermin findet am Dienstag, 14. Juli, in Hördt im Katholischen Pfarrheim statt.