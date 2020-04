Blutspenden hilft Leben retten. Gerade in der Krise. Deshalb veranstaltet das DRK Schaidt am Freitag, 24. April, in der Sporthalle Schaidt im Sportzentrum seinen nächsten Blutspendetermin. Alle gesunden Menschen im Alter von 18 bis 69 Jahre haben von 17 bis 20 Uhr die Möglichkeit, Blut zu spenden. Erstspender dürfen nicht älter als 65 Jahre sein und alle Spendewilligen müssen Ihren Personalausweis mitbringen. Zu diesem Blutspendetermin dürfen keine Begleitpersonen, insbesondere Kinder, mitgebracht werden und der Mindestabstand von zwei Metern zueinander muss eingehalten werden. Dabei muss mit längeren Wartezeiten gerechnet werden. Die letzte Blutspende muss mindestens 56 Tage zurückliegen und die Spender dürfen nicht in den letzten vier Wochen im Ausland gewesen sein.