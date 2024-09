Ein 19-Jähriger aus Lingenfeld hat am Montagnachmittag einen positiven THC-Test bei einer Verkehrskontrolle in Rülzheim gehabt. Nach Angaben der Polizei wurde der junge Mann gegen 14.45 Uhr in der Gutenbergstraße angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Ein freiwillig durchgeführter Urintest zeigte eine positive Reaktion auf den Wirkstoff THC. Daraufhin wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen, und sein Führerschein wurde für 48 Stunden sichergestellt. Zudem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 19-Jährigen eingeleitet.