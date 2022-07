In der Vergangenheit haben Hinterbliebene immer wieder Blumen, Kerzen, Botschaften und andere Dinge an Urnenkammern auf dem Bellheimer Friedhof hinterlassen. Da dies bei dieser Bestattungsform bisher nicht zulässig war, wurden diese Gegenstände vom Friedhofspersonal entfernt. Nun hat der Gemeinderat beschlossen, dahingehend die Friedhofsatzung zu ändern. Darüber informierte Ortsbürgermeister Paul Gärtner (FWG). Ein individuelles Ausschmücken der Urnenkammer ist demnach zwar weiterhin untersagt, aber es wurde eine einheitliche Lösung gefunden. Folglich darf links der Verschlussplatte eine Wandvase am Steinkörper angebracht werden, die über die von der Gemeinde beauftragte Firma bezogen und angebracht werden kann. Wer gegen diese Auflage verstößt, begeht laut Sitzungsvorlage eine Ordnungswidrigkeit.