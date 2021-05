Gefühle zeigt man durch die Blume. So ist es am Valentinstag Brauch. Doch geht das auch zu Zeiten von Corona? Der Blumenhandel Kronenberg hat sich dafür etwas einfallen lassen: Blumengrüße aus dem Fenster. Sogar am Sonntag können so die Valentinsgeschenke „to go“ mitgenommen werden.

Fensterbummel hat in Pandemie-Zeiten eine völlig neue Bedeutung bekommen. Ein Beispiel dafür ist der Blumenhandel Kronenberg. Der kleine Laden mitten in der Germersheimer Innenstadt bietet nämlich einen Blumen-Abholservice am Fenster an. Wer per Telefon seine Bestellung aufgibt, bekommt eine Uhrzeit genannt und kann seinen Strauß noch am selben Tag mitnehmen. Sogar ein Lieferservice ist möglich.

„Das ist die einzige Möglichkeit in unserer Branche, momentan zu überleben. Da heißt es eben: kreativ sein. Damit wir unsere Mitarbeiter nicht in Kurzarbeit schicken müssen“, erklärt Inhaberin Nicole Kronenberg. Die 52-Jährige betreibt seit gut sechs Jahren das Traditionsgeschäft zusammen mit ihrem Mann und zwei Mitarbeiterinnen. „Wir versuchen alles am Laufen zu halten, aber es ist schwer“, erzählt sie.

Nicht nur Rosen

Darum habe sich das Team auch eine besondere Aktion für den Valentinstag überlegt. An diesem Tag können Kunden auch ohne Vorbestellung bis 12 Uhr am Laden vorbeikommen und sich einen der vorgefertigten Blumengrüße mitnehmen. „Dazu haben wir in unserem Schaufenster die Sträuße mit Nummern versehen. Einfach am Fenster die Nummer nennen und direkt mitnehmen“, sagt Mitarbeiterin Tanja Kessler. „Damit auch die Männer, die spontan noch Blumen brauchen, nicht leer ausgehen“, ergänzt sie und muss lachen.

Aber es müssten auch nicht immer unbedingt die klassischen Rosensträuße sein. Das Geschäft bietet auch andere Aufmerksamkeiten zum Valentinstag an. „Wir haben auch kleine Präsente, geschmückte Sektflaschen oder geflochtene Herzen“, erklärt ihre Kollegin Ann-Kathrin Mehnert. Besonders beliebt seien die momentan angesagten Trockenblumensträuße.

Noch Luft nach oben

Bisher werde der Bestell-, Liefer- und Abholservice zwar gut genutzt, für den Valentinstag könne es nach Ansicht der Floristinnen aber noch besser gehen. „Vorbestellungen haben wir für den Tag noch wenige. Wir sind selbst gespannt, wie es dann am Sonntag wird“, sagt Kessler.

Inhaberin Nicole Kronenberg hofft auch auf die Treue der Kunden. Besonders kleinere Läden leiden unter dem anhaltenden Shutdown, sagt sie. Und größere Supermärkte würden eben davon profitieren. „Ich würde mir deshalb wünschen, dass Leute einfach mal nicht den Blumenstrauß im Supermarkt mitnehmen, sondern zu uns kommen. Das kostet vielleicht ein paar Euro mehr – aber es lohnt sich. Für uns und auch für den Kunden“, sagt sie und lächelt. Es stecke eben auch viel Liebe im Produkt.

Ein Blick ins Schaufenster des Geschäfts macht das deutlich. Jeder Strauß bunt und individuell, die Blumen in der „Werkstatt“ frisch. Und ob man den Brauch am Valentinstag nun mag oder nicht – über einen Strauß frischer Blumen freut sich doch sicherlich jeder.