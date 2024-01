Bauern blockieren Grenzübergänge

Erneut gingen Bauern am Montag auf die Straße. Ihr Ziel: die Grenzübergänge nach Frankreich. In Neulauterburg ging zeitweise fast gar nichts mehr.

Ein Koch im Trainingslager

Der erst 19-jährige Zeus Lauer kocht bereits in der Nationalmannschaft der Köche. In Kürze tritt er mit seinen Kolleginnen und Kollegen bei der Kocholympiade in Stuttgart an.

Aura nun auch in den USA

Spitzentechnologie und Innovationen sind auf dem Weltmarkt gefragt. Das will der Spezialist für Prozesswärmeanlagen, Aura in Germersheim, seinen Kunden bieten. Und um bei diesen präsenter zu sein, gibt es nun auch eine Niederlassung in den USA.

Wählergruppe reagiert auf Kritik an Lutzke

Ortsbürgermeister Bodo Lutzke (FWG) hat sich in seiner Neujahrsansprache schonungslos zur Kita-Affäre geäußert und wurde dafür heftig kritisiert. Jetzt nimmt seine Partei Stellung.