Eilig hatte es ein Unfallbeteiligter, vom Ort des Geschehens weg zukommen. Einen Grund hatte er auch. Dabei war es ein Unfall, der sehr häufig vorkommt. Gegen 14 Uhr am Samstag krachte es auf dem Gelände einer Tankstelle in Bellheim. Zwei Autos stießen zusammen. Doch einer der Unfallbeteiligten wollte schnell weg, der andere beharrte auf Unfallaufnahme durch die Polizei. Und die Polizisten bemerkten bei dieser recht schnell, wieso es der 52-Jährige aus der Verbandsgemeinde Lingenfeld so eilig hatte: Er hatte betäubungsmitteltypische Auffälligkeiten. Weg kam er dann auch recht schnell, allerdings nicht nach Hause, sondern zur Germersheimer Inspektion, wo ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde. Ein Strafverfahren gibt es ebenfalls.