Samstagnacht gegen 23.45 Uhr wurde an der Grabenwehr in Germersheim ein 24-jähriger BMW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen, da er technische Veränderungen an seinem Fahrzeug vorgenommen hatte. An dem Fahrzeug des 24-Jährigen konnten die Beamten feststellen, dass die Fahrtrichtungsanzeiger auf Dauerleuchten umcodiert wurden. Das sogenannte „US-Standlicht“ ist nicht erlaubt und führt zum Erlöschen der Betriebserlaubnis, so die Polizei. Weiterhin stellten die Beamten Veränderungen am Fahrwerk fest. Die notwendigen Unterlagen konnte der 24-jährige Fahrzeugführer ebenfalls nicht vorweisen. Gegen den 24-jährigen BMW-Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet und er muss die vorgenommenen technischen Veränderungen rückgängig machen.