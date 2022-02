Bei einem Auffahrunfall wurden am Donnerstag gegen 15.20 Uhr in der Herrenalber Straße in Karlsruhe zwei Personen leicht verletzt. Eine 56-jährige Frau wurde den polizeilichen Erkenntnissen zufolge offenbar durch die Scheinwerfer eines nachfolgenden Fahrzeugs im Innenspiegel geblendet. Daraufhin habe sie ihr Fahrzeug bis zum Stillstand abgebremst. Der nachfolgende Fahrer eines Fords konnte noch halten, wohingegen ein dahinter fahrender VW Golf-Lenker offensichtlich aufgrund von Unachtsamkeit auffuhr. Die beiden Insassen des Fords verletzten sich bei dem Aufprall leicht. Der Sachschaden liegt insgesamt bei etwa 5000 Euro.