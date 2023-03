Die Polizei sucht einen blauen Kleinwagen der Marke Audi im Zusammenhang mit einer Verkehrsgefährdung. Am Mittwoch gegen 13 Uhr fuhr ein mit Mutterboden beladener Kipper inklusive Anhänger auf der K 15 von Langenberg in Richtung Schaidt. Etwa zwei Kilometer vor dem Ortseingang Schaidt kam dem Gespann der gesuchte Kleinwagen im Kurvenbereich entgegen. Das Auto mit deutscher Zulassung fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, lenkte der Kipperfahrer sein Gespann in den Grünstreifen und fuhr sich fest. Der Audi fuhr weiter. Der Kipper musste durch umfangreiche Umlade- und Bergearbeiten aus dem Grünstreifen gezogen werden. Es gab keine Verletzte. Der Kostenaufwand für die Bergung kann derzeit nicht beziffert werden. Der Audifahrer soll nach Polizeiangaben männlich und im Alter von zirka 40 Jahren sein. Zeugenhinweise an die Polizei Wörth unter 07271–92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de.