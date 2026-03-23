Die Verbandsgemeinde Lingenfeld hat gewählt. Was hat sich nun gegenüber dem Landtagswahlergebnis von 2021 verändert, was nicht? Eine Analyse.

Wenngleich die SPD nur noch auf 28,5 Prozent kommt, 36,1 Prozent waren es noch vor fünf Jahren, so bleibt sie in der Verbandsgemeinde (VG) Lingenfeld dennoch die politisch stärkste Kraft. Bewegung gibt es dagegen auf den Plätzen dahinter: Hier zieht die AfD mit 26,6 Prozent (2021: 14,8 Prozent) an der mit nun 23,9 Prozent leicht erstarkten CDU vorbei auf Platz zwei. Während die Blauen über dem Landesergebnis von 19,5 Prozent liegen, gelingt es den Schwarzen nicht, an ihr landesweit erzieltes Resultat von 31,0 Prozent anzuknüpfen. Das gelingt ansatzweise den Grünen, die in der VG auf 6,0 Prozent kommen, im Land auf 7,9 Prozent. Verloren haben sie dennoch ebenso wie Freie Wähler (von 6,6 auf 5,5 Prozent und FDP (von 6,1 auf 1,7 Prozent).

Freisbach ist blau

Ihr bestes Zweitstimmenergebnis erreichte die SPD in Lustadt, wo sie 31,8 Prozent der Stimmen gewinnt; 2021 waren es noch 37,4 Prozent. Die CDU wiederum kann in Weingarten am stärksten abschneiden, wo sie mit 27,0 Prozent ganz knapp hinter der SPD auf Platz zwei landet. Die AfD hingegen ist es gelungen in Freisbach (28,7 Prozent) und Lingenfeld (27,7 Prozent) die Zweitstimmen-Mehrheit zu erringen. Insbesondere in Freisbach könnte der Vorwurf an die Mainzer Ampel-Regierung eine Rolle gespielt, die Kommunen nicht ausreichend mit Geld zu versorgen, ihnen zu viele Pflichtaufgaben aufzubürden. Aus der daraus resultierenden eingeschränkten Handlungsfähigkeit, deshalb war 2024 die Freisbacher Ortsspitze, Bürgermeister und Rat geschlossen zurückgetreten, was bundesweit für Schlagzeilen sorgte. Zwar kam das Land daraufhin der Gemeinde entgegen, aber offenbar wurde das von vielen als nicht ausreichend empfunden.

Respektables Ergebnis für Kloos

SPD-Direktkandidat Markus Kropfreiter, Ortsbürgermeister von Lingenfeld, gelang es nur in seiner Heimat-Verbandsgemeinde, seine Hausmacht auszuspielen und eine Mehrheit (33,9 Prozent) gegen den CDU-Kandidaten Tobias Baumgärtner (22,9 Prozent) zu erzielen, der nun anstelle von Kropfreiter für den Wahlkreis 51 in den Landtag einziehen darf. Allerdings gelang ihm das nur in Lingenfeld, Schwegenheim, Lustadt und Westheim. In Weingarten hatte Baumgärtner die Nase vorn und in Freisbach Albert Breininger (AFD). Ein mit 8,2 Prozent respektables Erststimmenergebnis errang die aus Lustadt stammende Direktkandidatin der Freien Wähler, Anette Kloos. In ihrem Heimatort holte die Kreis-Beigeordnete sogar 15,8 Prozent.

Stark gestiegen, von 65,9 auf 72,4 Prozent, ist in der VG Lingenfeld die Wahlbeteiligung. Am höchsten war sie in Westheim und Weingarten von jeweils 75,7 Prozent erreicht wurden. Die VG Lingenfeld gehört wie die Stadt Germersheim und die VG Bellheim und Offenbach zum Wahlkreis 51.