Die Blaskapelle Schwegenheim ist sein Kind. Es muss jetzt ohne ihn zurechtkommen: Der Gründer, erste Dirigent und Ehrendirigent des Klangkörpers, Karl Gauweiler, ist am Donnerstag voriger Woche gestorben. Am 15. Mai wäre er 91 Jahre alt geworden.

In Schwegenheim trauert nicht nur die Blaskapelle. Der gebürtige Schwegenheimer Karl Gauweiler war in der Gemeinde überall geschätzt und beliebt. Von Beruf Schreiner, war er aber Musiker durch und durch. Schon als Elfjähriger spielte er im örtlichen Fanfarenzug. 1946 begann „de Gauweilers Karl“ neben seiner Berufsausbildung das Spielen der Trompete. Das Instrument seiner Wahl und die Liebe zur Musik ließen ihn nie wieder los. Gauweiler hat in zahlreichen Bands gespielt, Ensembles gegründet und Formationen verstärkt. Unter anderem hat ihn die Musik 1971 nach Kanada geführt. Zwölf Tage lang trat er mit den „Rondos“ dort auf einem Oktoberfest auf.

Der seit 1956 mit seiner Inge verheiratete Vater von drei Söhnen war seit 2019 Witwer. Neben dem eigenen Musizieren lag ihm stets auch die musikalische Ausbildung des Nachwuchses und die Zukunft der Blasmusik am Herzen. 1980 bekam er das Angebot, eine Blaskapelle in Schwegenheim aufzubauen. Das tat er mit großem Einsatz und großem Erfolg. Bis 1999 dirigierte er die Kapelle. Als er sie 1999 an Peter Gerbes übergab, wurde er zum Ehrendirigenten ernannt. Gauweiler blieb aktives Mitglied „seiner“ Blaskapelle . Im Mai 2019, zwei Tage vor seinem 88. Geburtstag, hatte er mit der Kapelle seinen letzten Auftritt auf der Konzertbühne. Nun hat er die Trompete für immer von seinen Lippen abgesetzt.

Die Trauerfeier für Karl Gauweiler und die Urnenbeisetzung finden am Freitag, 1. April, 14 Uhr, auf dem Friedhof Schwegenheim statt. Die Blaskapelle wird die Feier musikalisch begleiten.