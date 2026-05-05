Die Blaskapelle Schwegenheim lädt am 9. Mai zu einem Konzert ein. Auf dem Programm stehen klassische Blasmusik und moderne Arrangements.

Die Blaskapelle Schwegenheim lädt für Samstag, 9. Mai, zu einem Konzert ins Bürgerhaus ein. Beginn ist um 20 Uhr.

Unter der Leitung von Dirigent Martin Kosel hat das Orchester ein Programm vorbereitet, das sowohl klassische Blasmusik als auch moderne Arrangements umfasst. Ziel ist es, ein breites musikalisches Spektrum abzubilden und unterschiedliche Stilrichtungen miteinander zu verbinden.

Den Auftakt des Konzertabends gestaltet das Jugendorchester der Blaskapelle. Die Nachwuchsmusiker präsentieren unter anderem „Aladdin“ in einem Arrangement von Michael Sweeney sowie „You Raise Me Up“ in der Fassung von Doug Adams.

Im Anschluss übernimmt die Blaskapelle selbst das Programm. Eröffnet wird der Auftritt mit „Fanfare and Flourishes“ von James Curnow. Es folgen weitere Werke wie „Towards A New Horizon“ von Steven Reineke sowie „The Story“ in einem Arrangement von Martin Scharnagl. Mit „Textilaku“ von Karol Pádivý ist zudem ein technisch anspruchsvolleres Stück vorgesehen.

Nach der Pause wird das Konzert mit bekannten Melodien und Arrangements fortgesetzt. Auf dem Programm stehen unter anderem „Les Humphries in Concert“ (Arr. Kurt Gäble), „Bella Italia“ (Arr. Roland Kernen) sowie ein Medley mit Titeln von Lady Gaga (Arr. Sean O“Loughlin). Auch „Santiano“ in einem Arrangement von Hans-Joachim Rogoll gehört zum Repertoire des Abends.

Zum Abschluss ist die „Löffel-Polka“ von Antonín Borovička vorgesehen, arrangiert von Gerald Weinkopf. Mit diesem Stück soll der Konzertabend schwungvoll ausklingen.

Karten für das Konzert sind bei den Musikerinnen und Musikern, per E-Mail an vorverkauf@blaskapelle.de sowie, sofern noch verfügbar, an der Abendkasse erhältlich.