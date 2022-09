Mit der Pirminius-Plakette des Bistums Speyer ausgezeichnet wird in diesem Jahr der Steinweilerer Norbert Kraus. Man würdigt damit sein jahrzehntelanges breites Engagement und seinen vielfachen Einsatz für seine Mitmenschen.

Kraus, der vor wenigen Tagen erst seinen 75. Geburtstag feiern konnte, war vom Dekanatsrat des Dekanats Germersheim für die Auszeichnung vorgeschlagen worden. Sie soll nun am Sonntag, 2. Oktober im Rahmen des Domweihefestes stattfinden und nach dem Pontifikalamt im Dom anschließend im Friedrich-Spee-Haus vorgenommen werden.

Mit Norbert Kraus wird ein Mann gewürdigt, der nicht nur über 40 Jahre die KJG-Gruppe Steinweiler-Rohrbach geleitet hat. Sie wurde übrigens vor nunmehr 50 Jahren von ihm selbst ins Leben gerufen. Viele Jahre hat er sich daneben in den Gremien der Pfarrgemeinde St. Martin engagiert und Gottesdienste mit gestaltet. Seit 35 Jahren betreut er auch Pilgerfahrten nach Lourdes. Bei einer dieser Reisen mit dem Pilgerzug brachte er auch die von einer Familie gestiftete Marienstatue mit nach Steinweiler, die in der Lourdes-Grotte beim Pfarrzentrum „Heilige Vierzehn Nothelfer“ zu sehen ist. Bei den Pilgerreisen nach Lourdes betreute Norbert Kraus lange vor allem ältere und gehbehinderte Menschen.

Bekannt durch seine private Bosnien-Hilfe

In der ganzen Südpfalz bekannt geworden ist der Steinweilerer vor allem auch durch seine private Bosnien-Hilfe. In den Jahren von 1992 bis 2001 sammelte er, unterstützt durch Helfer in verschiedenen Gemeinden, Hilfsgüter (Kleidung, Arznei- und Lebensmittel) für Opfer des Krieges in Bosnien. Diese Bosnien-Hilfe war eine intensive Herausforderung, nicht nur für Norbert Kraus selbst, sondern für seine ganze Familie. Er selbst fuhr mehrmals im Lastwagen mit nach Bosnien, um dort Sachspenden an Bedürftige zu verteilen.

Die Pirminius-Plakette sei Ausdruck des Dankes für seinen großartigen persönlichen Einsatz, etwa beim Bau des Pfarrheimes „Nothelferzentrum“. Hier konnte der Polier einer Tiefbaufirma seine fachlichen Kenntnisse mit einbringen. Die Ehrung solle aber, so ist dem Schreiben des Bistums an Kraus zu vernehmen, auch Anerkennung sein für die Menschen um ihn herum, die dieses vorbildliche Engagement möglich gemacht haben.