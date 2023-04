Die Amtszeit des Wörther Bürgermeisters Dennis Nitsche (SPD) läuft nächstes Jahr aus. Die Bürger müssen vorher entscheiden, wer in der nächsten Amtsperiode Rathaus-Chef wird. Den Termin für die Bürgermeisterwahlen hat der Wörther Stadtrat am Dienstagabend festgesetzt. Es wird der 12. November sein, wie immer bei Wahlterminen ein Sonntag. Nitsche, der wieder kandidieren will, hatte zuvor den 15. Oktober vorgeschlagen. Der Vorschlag war offenbar im Vorfeld mit dem FWG-Kandidaten Steffen Weiß abgestimmt. Die CDU fand Mitte Oktober mit Blick auf den Ferienbeginn aber ungünstig und schlug ihrerseits einen Termin Anfang Januar vor. Eine Wahltermin gleich nach den Feiertagen stieß aber auf wenig Gegenliebe. Am Ende einigte man sich auf den November-Termin, den Helmut Landes (FDP) ins Gespräch gebracht hatte.

Nitsche und Weiß sind bisher die einzigen Kandidaten. Die CDU als größte Oppositionspartei tut sich trotz ihrer in Teilen vehementen Kritik an Nitsche offenkundig schwer, aus ihren eigenen Reihen eine Alternative zum Amtsinhaber anzubieten. Zuletzt deutete die CDU an, sie wolle das Ergebnis der Ausschreibung der Bürgermeister-Stelle abwarten.