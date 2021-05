Innerhalb der Belegschaft des Lastwagenwerks Wörth gab es bis Ende März keine nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus. Das sagte Werksleiter Matthias Jurytko im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

„Super!“, fasst Matthias Jurytko, Leiter Standort und Produktion Werk Wörth, seinen Eindruck von der ersten Arbeitswoche mit Schutzmaßnahmen im Lastwagenwerk Wörth zusammen. Es sei wichtig, dass die Produktion langsam hochfahre. Deshalb werde auch in der kommenden Woche noch einmal nur mit einer Schicht gearbeitet. „Die Mitarbeiter sollen sich an die neuen Rahmenbedingungen gewöhnen.“

Produktion läuft langsam wieder an

Seit 23. März stand im weltgrößten Lastwagenwerk die Produktion still. Angesichts der Corona-Pandemie hatte der Daimler-Konzern entschieden, an vielen Standorten eine Blockpause einzulegen, darunter im Werk Wörth. Seit 21. April wird wieder hochgefahren.

„Wir haben ab Tag Eins im Ruhezustand den Wiederanlauf geplant“, sagt Jurytko. Mehrere hundert Arbeitsstationen wurden hinsichtlich der Hygiene- und Sicherheitsvorgaben überprüft, „wir haben individuelle Lösungen erarbeitet“.

Telefonkette und Erklär-Video

Am Standort Wörth arbeiten rund 10.300 Menschen. Alle Mitarbeiter seien vorab mit Telefonketten über die Veränderungen informiert worden. Außerdem bekamen sie ein Erklär-Video nach Hause geschickt, in dem Werksleiter Jurytko zusammen mit dem Betriebsratsvorsitzenden Thomas Zwick bei einem Gang durch das Werk erklärt, auf die Einhaltung welcher neuen Regeln es während der Corona-Pandemie ankommt.

Am ersten Tag erhielten alle Mitarbeiter eine Mund-Nasen-Maske und eine Unterweisung von ihren Meistern. Dabei ging es um konkrete Punkte, sagt Jurytko: „Haltet euch an die Stationsgrenzen!“, diese seien sichtbar markiert. Auch so soll die Bildung von Gruppen vermieden werden.

Verbesserungsvorschläge gefragt

Derzeit laufe noch ein Verbesserungsprozess, Anregungen von Mitarbeitern würden sofort umgesetzt. „Es gibt ganz tolle Rückmeldungen von den Bändern.“ Ein Beispiel: Mitfahrende Schutzschilde sollten dafür sorgen, dass Mitarbeiter nach vorne und an den Seiten geschützt sind. Jetzt habe man festgestellt, dass diese etwas unhandlich geraten und vor allem nicht durchsichtig waren. Doch das kann wichtig sein, wenn ein Sichtkontakt zum gegenüberliegenden Arbeitsplatz bestehen muss. Also wurden diese Schilde umgehend gegen Plexiglas ausgetauscht, so Jurytko.

Die Veränderungen ziehen sich durch den gesamten Arbeitstag. Drehtore können und sollen mit Ellbogen oder Füßen geöffnet werden, gestempelt wird nur zu Arbeitsbeginn. Danach trägt das System derzeit automatisch sieben Stunden ein. Auch in den Büros weisen Markierungen auf notwendige Abstände hin.

Bald wieder Zwei-Schicht-Betrieb

Ab Kalenderwoche 19, also ab 4. Mai, soll das Lastwagenwerk wieder voll im Zwei-Schicht-Betrieb laufen, kündigte Jurytko an. Durch einen zeitlichen Puffer von 20 Minuten soll eine Entzerrung der beiden Schichten möglich sein.

Automatisierte Temperaturmessungen oder ähnliche Maßnahmen seien nicht geplant. Man setze eher auf die Sensibilisierung der Mitarbeiter, sagt Jurytko. Diese sollten beim Auftreten von Symptomen zunächst den Hausarzt konsultieren und zuhause blieben, bis es eine Diagnose oder Entwarnung gibt.

Kollegen verhalten sich solidarisch

Das habe sich auch vor der Pause bewährt, sagt der Werksleiter. „Wir sind damit äußerst gut gefahren. Selbst als wir noch im Betrieb waren, hatten wir keine Coronafälle am Standort.“ Mitarbeiter, die zum Beispiel vom Skifahren aus Österreich oder aus dem Elsass – damals beides noch keine Risikogebiete – zurückkamen, hätten sich gemeldet und seien in Quarantäne geblieben. „Es gab keinen Eintrag von Corona ins Werk.“ Die Menschen hätten sich solidarisch gezeigt und seien mit Blick auf die Gesundheit der Kollegen sehr diszipliniert vorgegangen, zeigt sich der Werksleiter voll des Lobes. „Ich bin stolz auf den Zusammenhalt der Belegschaft.“