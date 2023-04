Auch wenn der Bauboom etwas kränkelt, scheint mit Bonova ein Investor gefunden zu sein, der Nägel mit Köpfen macht.

Eine Wohnbebauung auf dem Gelände der ehemaligen Schiffswerft scheint in greifbare Nähe zu rücken. Wie es Stadt und Land verlangen, wird als erstes bei dem Projekt der Hochwasserschutz sichergestellt – also die Werftstraße auf Deichniveau angehoben. Dass das schwedische Unternehmen Bonova dabei auf die Tube drückt und binnen kürzester Zeit anfängt, spricht für die Ernsthaftigkeit der Pläne. Nun müssen die Vorschläge für die Mehrfamilienhäuser noch mit der Stadtspitze und den Gremien abgestimmt werden, der Bauantrag von der Genehmigungsbehörde, dem Kreisbauamt, beschieden werden. Das alles kostet seine Zeit. Mit dem Baubeginn für die Häuser ist bestimmt erst im kommenden Jahr zu rechnen. Doch Bonova kann auf eine lange Erfahrung zurückgreifen und scheint Nägel mit Köpfen zu machen. Seit den ersten Plänen 2010 ist dies wahrscheinlich der Investor, dem die Umsetzung am ehesten gelingen vermag.