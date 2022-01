Die Verbandsgemeinde Rülzheim wächst: 15.958 Menschen aus 65 Nationen lebten zum 31. Januar 2021 in den vier Orten der Verbandsgemeinde (VG) – 61 mehr als im Vorjahr. Dies geht aus statistischen Zahlen hervor, die das Ordnungsamt auf Nachfrage übermittelt hat.

50,53 Prozent der Bürger sind weiblich, 49,47 Prozent männlich. Sie gehören zwölf verschiedenen Konfessionen an, 2649 Bürger sind konfessionslos. Die größte Altersgruppe 2591 Menschen ist die der 50- bis 59-Jährigen, knapp dahinter kommen die 60 bis 69 Jahre alten mit 2346. Zwei Personen sind 100 Jahre oder älter. Eine davon lebt in Rülzheim, die andere in Kuhardt. Die größte Gemeinde ist weiterhin Rülzheim mit 8575 Einwohnern, gefolgt von Hördt (2731), Leimersheim (2671) und Kuhardt (1981).

Sargbestattungen werden weniger

27 Personen aus acht Nationen wurden der VG als Asylsuchende zugeteilt, die Mehrheit kam aus Syrien (10). 168 Menschen sind verstorben, die meisten (104) in Rülzheim. Sargbestattungen nahmen auch in 2021 weiter ab, in Rülzheim waren es 22, in Kuhardt, sieben, in Hördt und in Leimersheim jeweils drei. 69 Eheschließungen fanden im vergangenen Jahr statt, die Mehrzahl davon im Trauzimmer des Rathauses, einige auch in der ehemaligen Synagoge in Rülzheim, dem alten Forsthaus in Hördt und im Bürgerhaus Leimersheim. Eine Trauung fand als „Candle-Light-Trauung“ statt. 15 Trauungen wurden verschoben oder abgesagt. Für die „runden“ Daten 2.2.22 oder 22.2.22 liegen bisher fünf Anmeldungen vor.

Frieda und Jakob sehr beliebt

168 Kinder wurden in 2021 geboren. Im Gegensatz zum Bundestrend, wo Emilia und Matteo die beliebtesten Vornamen für Neugeborene waren, waren es in der VG bei den Mädchen Frieda, Hanna, Maria und Sophia und bei den Jungens Jakob, Marlon und Oskar (je dreimal), jeweils zweimal gewählt wurden bei den Mädchen Emma, Lara, Leonie. Lina und Viktoria und bei den Jungens Emil, Finn, Louis und Silas. Es gab aber auch ausgefallene Vornamen wie beispielsweise bei den Mädchen Bente, Caela, Davina, Ellinor, Eywa Annebelle, Ruth-Esmeralda oder Wilma Ruby und bei den Jungens Elian, Ivar, Jaron, Leeroy Ronny, Thorin Johannes oder Loar.

Die Pfarrei Hl. Theodard meldet für 2021 44 Taufen, 56 Erstkommunionen, sechs Eheschließungen, 113 Beerdigungen, 145 Kirchenaus- und zwei Wiedereintritte.