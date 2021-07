Die Pfalzwerke teilen mit, dass es am Freitag gegen 7.30 Uhr zu einer Störung in ihrem 20-Kilovolt-Netz gekommen ist. Ein Baum sei in eine Leitung gefallen und habe einen Seilschaden verursacht. Betroffen gewesen seien Teile von Neuburg und Hagenbach. Der Stromausfall habe von 33 Minuten bis zu vier Stunden und 32 Minuten gedauert.