Der Gemeindewald von Steinweiler erstreckt sich über 280 Hektar – und wird nun vom Bund gefördert. Bis zu 400.000 Euro sind möglich, wenn gewisse Kriterien erfüllt sind.

Die Ortsgemeinde hatte sich am Bundesprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ beworben – und jetzt einen positiven Bescheid erhalten. Steinweiler erfülle, so wurde anerkannt, schon jetzt zehn von zwölf Kriterien des Programmes. Eines ist beispielsweise die Verjüngung des Bestandes durch künstliche oder natürliche Maßnahmen. In Steinweiler sei vor allem die Naturverjüngung geplant, wie Revierförster Bernd Müller auf Anfrage bestätigte. Man möchte klimaresiliente und überwiegend standortheimische Hauptbaumarten auf natürlichem Wege anwachsen lassen. Verzichtet wird auf Kahlschläge. Pro Hektar werden mindestens fünf Habitatbäume ausgewiesen. Auch auf Düngung und den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln muss verzichtet werden.

800 Weihnachtsbäume

Für das Jahr 2023 erhält Steinweiler eine Förderung von rund 32.000 Euro. Die Förderung ist vorgesehen bis 2043, so dass man insgesamt mit 400.000 Euro an Zuschüssen rechnen kann. Das Geld ist zweckgebunden und kann für Maßnahmen des Forstamtes Bienwald im Gemeindewald von Steinweiler verwendet werden. Dessen Bewirtschaftung erbrachte im vergangenen Jahr ein positives Betriebsergebnis von rund 37.000 Euro und im Plan für 2024 wird erneut mit einem Überschuss von 5500 Euro gerechnet. Derzeit, so teilte Ortsbürgermeister Michael Detzel dem Gemeinderat mit, werde ein neues Forsteinrichtungswerk erstellt, nach dessen Vorgaben der Steinweilerer Gemeindewald in den kommenden zehn Jahren bewirtschaftet werden soll. Das „klimaangepasste Waldmanagement“ sei dabei natürlich zu berücksichtigen.

Interessant für alle, die ihre Weihnachtsbäume gerne selbst einschlagen, ist die Nachricht, dass im Gemeindewald von Steinweiler wieder eine Weihnachtsbaumkultur mit 800 Pflanzen aufgeforstet werden soll.