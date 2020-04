Das Regierungspräsidium Karlsruhe wird eine zusätzliche Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Eggenstein-Leopoldshafen im Landkreis Karlsruhe in Betrieb nehmen. Laut Mitteilung werden in der Einrichtung „Am Schröcker Tor“ ab dem 4. Mai 2020 maximal bis zu 200 Personen unterkommen. Grund dafür ist die Corona-Pandemie, die eine Anpassung der Unterbringung von Flüchtlingen in den Erstaufnahmeeinrichtungen erforderlich macht. Die Belegung erfolge nach und nach, wie das Regierungspräsidium ankündigt. In Eggenstein-Leopoldshafen wohnen bereits registrierte und gesundheitsüberprüfte Flüchtlinge. Von hier aus werden sie unter anderem auf die Stadt- und Landkreise zur weiteren Unterbringung verteilt. Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, werden in Eggenstein-Leopoldshafen nicht untergebracht. Für infizierte Personen in Erstaufnahmeeinrichtungen hat das Land eine temporäre Isoliereinrichtung im Rems-Murr-Kreis sowie Quarantänebereiche innerhalb der Landeserstaufnahmeeinrichtungen (LEA) in Betrieb genommen. Die bisher in der Gemeinschaftsunterkunft untergebrachten Flüchtlinge werden auf andere Unterkünfte im Landkreis Karlsruhe verteilt. Die Erstaufnahmeeinrichtung in Eggenstein-Leopoldshafen wird als Karlsruher LEA-Außenstelle vom Regierungspräsidium betrieben und beinhaltet die Betreuung, die Verpflegung, die medizinische Versorgung und die Sicherheitskontrolle durch einen Sicherheitsdienst der hier untergebrachten Flüchtlinge.