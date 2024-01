Mit Maria Lichtmess endete früher, vor der Liturgiereform, der weihnachtliche Festkreis. In einigen Gemeinden hält man an diesem Brauch fest: Auch in Schaidt wird die Krippe erst am 2. Februar abgebaut.

Die Landschaft, die im alten Chor der Schaidter Kirche St. Leo aufgebaut ist, zieht die Aufmerksamkeit der Kirchenbesucher auf sich: Auf rund 56 Quadratmetern steht eine Krippe, die zu den attraktivsten in der Region zählen dürfte. Nicht umsonst hat ihr der in Heidelberger Historiker Helmuth Bischoff in seinem 2021 erschienenen Werk „Weihnachtskrippen in der Pfalz – Stimmungsvolle Entdeckungen“ einen Beitrag gewidmet.

Zu sehen gibt es eine Landschaft mit abfallender Bergwelt, steilen Felsen, Wiesen und Pfaden. Auch ein Bachlauf mit fließendem Wasser und ein Teich mit echten Fischen, die täglich gefüttert werden, sind dabei. Krippenbauer Franz Bernhart baute in den Ex-Chorraum die erste Krippe. Seit Jahrzehnten zieht diese nicht nur Familien mit Kindern an. Nach Maria Lichtmess werden alle nummerierten Bauteile in einem Nebenraum verstaut.

Dafür sorgt ein Team, das die Krippe mit im alpenländischen Stil gestalteten Figuren in der Woche vor Heiligabend aufbaute. Rainer Geörger ist Ansprechpartner für das Krippenbau-Team, das sich vor bald 30 Jahren zusammengetan hat. Kurt Geörger, 1994 noch Vorsitzender des Pfarrgemeinderates, ermunterte zur Mitarbeit. Spontan meldeten sich einige Männer, die im November 1994 ans Werk gingen. Seitdem kommen immer wieder neue Helfer dazu.

Die Krippe sieht in jedem Jahr etwas anders aus, sagt Becker und verwiest etwa auf den Belag der Wege. Aber es werde immer schwieriger, für die Technik Ersatzteile zu finden. So habe man vor Jahren um den Betrieb der Steueranlage für Licht, Musik und Wasserplätschern bangen müssen. Der Einwurf der richtigen Münzen sei wichtig: Ein Hinweis warnt davor, dass Ein- und Zwei-Cent-Münzen zu einer Betriebsstörung führen können.

Das Krippenbauer-Team habe den Wunsch eines früheren Pfarrers ausbremsen können, dem die alten Figuren nicht mehr gefielen und der deshalb neue kaufen ließ. Doch schon bald seien die vertrauten Figuren wieder hervorgeholt worden. Sie waren in den hohlen Stufen auf der Empore in Sicherheit gebracht worden, wie bei Helmuth Bischoff nachzulesen ist.

Info

Die Krippe in der Kirche St. Leo in Schaidt kann bis Freitag, 2. Februar, täglich von 9 bis 18 Uhr besichtigt werden.