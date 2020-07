Die Einrichtung einer Buslinie von Zeiskam nach Bellheim kann frühestens 2023 erfolgen. „Daran hat leider auch ein erneutes Schreiben an den Landrat nichts geändert“, sagte Ortsbürgermeisterin Susanne Lechner (FWG) in der Ratssitzung.

Zur Überbrückung könnte ein Bürgerbus installiert werden, allerdings existiert hierzu noch kein Konzept. Jetzt soll in einer Abfrage bei der Zeiskamer Bevölkerung der Bedarf für einen Bürgerbus ermittelt werden. Mit 13 Stimmen wurde bei vier Enthaltungen seitens der „Bürger für Zeiskam“ (BfZ) beschlossen, das Konzept zur Dorferneuerung wiederaufzunehmen. Man habe dies bereits zweimal, zuletzt 2017 gemacht, aber nichts sei umgesetzt worden, sagte Henriette Humbert (BfZ). „Warum sollen wir Geld dafür ausgeben?“ Man habe jetzt den festen Willen, Resultate auch umzusetzen, entgegnete Lechner. Und weiter: „Das lag damals an der SPD, dass alles in der Schublade verschwunden ist und nichts umgesetzt wurde.“ 80 Prozent der Kosten von rund 10.500 Euro werden durch das Land Rheinland-Pfalz bezuschusst.

Der Radweg von Bellheim kommend führt aktuell durch den Ort. Anlässlich der Sanierung der L 540 fasste der Rat gegen die Stimme von Dirk Kröger (FWG) den Beschluss, dass die Radwegeführung künftig außerhalb des Ortes an der L 540 entlang erfolgen soll. Die letzte Entscheidung trifft der LBM Speyer. Das neue, unter Beteiligung der Anwohner, der Polizei und des LBM erstellte Parkraumkonzept für die Friedhofstraße wurde verabschiedet.