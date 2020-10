Den dicksten Birnbaum von Rheinland-Pfalz, die Napoleonbank, das Dampfnudeltor oder der Faßbrunnen sind einige der charakteristischen und sehenswerten Orte in der Gemeinde. In der Sitzung des Gemeinderates am 6. Oktober stimmten die Ratsmitglieder einmütig dem Antrag der SPD-Fraktion zu, diese Sehenswürdigkeiten durch Informationstafeln hervorzuheben. Dies müsse mit dem einheitlichen Design an den touristischen Höhepunkten umgesetzt werden, merkte Bürgermeister Martin Thürwächter an. Der SPD-Antrag für die Förderung des Tourismus ging einstimmig durch.