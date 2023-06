Das Strandbad am ehemaligen Freizeitbad Moby Dick wird seit vielen Jahren rege genutzt. Nun soll ein Biotop angelegt werden. Doch die Ziegen des Streichelzoos machen da nicht mit.

Als das Freizeitbad „Moby Dick“ am 31. Dezember 2010 geschlossen wurde, sollte der Badesee einen Ersatz für die Wasserratten bilden. Der zuvor schon existierende Badesee wurde ausgebaggert und vergrößert. 50.000 Kubikmeter Sand fielen dabei an. Mit einem Teil des ausgebaggerten Sandes wurde der etwa 6000 Quadratmeter große „Appendix“ aufgefüllt, der Rest sollte verkauft werden.

Da dies damals aber nicht ganz so schnell wie erhofft möglich war, wurde ein Teil des Sandes auf dem Freigelände zwischen „Moby Dick“ und Waldrand zwischengelagert. Der Plan war nach dem Sandverkauf auf einer rund 5000 Quadratmeter großen Fläche ein Biotop entstehen zu lassen. Ein Teil des Konzepts war die Anlage einer Ausweichfläche für Amphibien sowie eines Großseggenrieds und weiterer Grünstrukturen. Die Planungen dafür begannen im Jahr 2008 und wurden vom Christine Brell vom Büro für innovative Umweltplanung (biu, Dudenhofen) ausgeführt.

Pläne an Anforderungen anpassen

Da sich der Abtransport des Sandes aber verzögerte, wurden die Planungen zunächst einmal auf Eis gelegt. Jetzt soll die Umsetzung in die Wege geleitet werden. Das entsprechende Geld steht nun zur Verfügung, womit das Gelände „einem entsprechenden Zustand zugeführt werden kann“, wie die Verwaltung betont. Die „Wiederbelebung“ der Planungsleistungen hatte der Gemeinderat im Frühjahr beschlossen. Zunächst muss eine neue Bestandsaufnahme erfolgen, wonach die damaligen Pläne an die heutige Bestandssituation angepasst werden müssen, unter anderem, weil sich die Voraussetzungen wegen der Klimakrise verändert haben. Diese betreffen die Biotop- und Nutzungstypenkartierung, die Erfassung der Avifauna (Vögel), der Amphibien und Reptilien, erdnistender Insekten sowie die Auswertung der vorgenannten Erfassungen.

Bei einem Ortstermin zusammen mit Vertretern des Naturschutzvereins, der die Idee eines dort anzulegenden Biotops mitinitiiert hatte, machte Christine Brell deutlich, dass sie ihre damals erstellten Pläne grundlegend ändern müsse. War sie damals davon ausgegangen, dass unter anderem das Gelände erhöht werden muss, um Überschwemmungen zu vermeiden, müsse es jetzt tiefer gelegt werden, da wegen der immer weiter steigenden Temperaturen die Gefahr einer Austrocknung des Geländes bestehe. Die auf dem Gelände stehenden Bäume sollen größtenteils stehen bleiben, für die Amphibien sollen neue Tümpel zum Laichen angelegt werden. Etliche der Büsche und Gehölze müssen aber entfernt werden. Auch Totholzhaufen soll es geben.

Zooziegen sollen am See weiden

Wichtig sei es jetzt, so Brell, eine weitere Aussamung der Gräser und Unkräuter zu verhindern. Hierfür wäre es am sinnvollsten, Ziegen auf dem Gelände grasen zu lassen, die diese Aufgabe übernehmen könnten. Und so kam die Idee auf, den Streichelzoo einzubinden, worauf Reinhold Hartweg, der Vorsitzende des Naturschutzvereins, mit diesem Kontakt aufgenommen hat. Die Anfrage wurde zwar positiv aufgenommen, die Verantwortlichen gaben aber zu bedenken, dass die Ziegen auf keinen Fall mehrere Tage am Stück dort weiden können, sie seien an ihre Ställe im Streichelzoo gewöhnt. Trotzdem wurde dieser Tage ein Versuch gestartet, der aber gescheitert ist, weil sich die Ziegen weigerten, den Zoo zu verlassen. Demnächst soll ein neuer Versuch gestartet werden.

Christine Brell wird jetzt ein neues Konzept erarbeiten, das im Herbst fertig sein dürfte, und dieses dann mit der Gemeinde abstimmen. Die eigentlichen Arbeiten zur Herstellung des Biotops werden sicherlich nicht vor 2024 beginnen können. Im Haushalt der Gemeinde sind für diese Maßnahme 90.000 Euro eingeplant.