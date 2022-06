Nach intensiven Diskussionen hat der Kreis Germersheim sich für die Betreuung von Biotopen entschieden. Das ist nicht immer unumstritten.

Was heute zum Schutz der Umwelt und gefährdeter Tier- und Pflanzenarten Standard ist, löste vor 30 Jahren im Kreis Germersheim noch intensive Diskussionen aus. Als zweiter Kreis im Land führte Germersheim die Biotop-Betreuung für Naturschutzgebiete und Flächen mit besonderen Artenvorkommen ein. Initiator war Landrat Fritz Brechtel (CDU), Biologe und damals Kreisbeigeordneter.

30 Jahre Biotopbetreuer: Matthias Kitt. Foto: Heidi Weibel/Frei

Brechtel erwähnt hier im Landkreis vor allem viele schutzwürdige Grünlandbiotope mit bundesweit herausragender Bedeutung, wie die Auwiesen bei Leimersheim, das Grünland der Lauterniederung und von Büchelberg. Wenn Bürger meinen, man könne die Natur sich selbst überlassen, so gelte das teilweise vielleicht für Wald, Gewässer oder Moore. Die Offenlandbiotope aber bedürfen der Pflege: Wiesen müssen gemäht, Verbuschung zurückgedrängt und Streuobstwiesen gepflegt werden. Ideal sei dabei Biotoppflege durch Nutzung, dies geschehe dann über Vertragsnaturschutz mit Landwirten.

Lebensräume mit extremen Bedingungen

Es gibt im Landkreis aber auch viele Biotope, die für eine Bewirtschaftung uninteressant sind, da sie entweder sehr trocken und nährstoffarm oder sehr feucht sind. Gerade in solchen Lebensräumen mit extremen Standortbedingungen finden sich seltene Tier- und Pflanzenarten, die in ihrem Bestand gefährdet sind und deren Habitat (Lebensraum) geschützt werden muss. Bei der Neuanlage von Biotopen werden oft Flächen entbuscht um wieder Lebensraum für Schmetterlinge, Wildbienen und Wiesenbrüter zu schaffen. Und bei der Wasserbiotopen sind die Zielarten Amphibien und Libellen.

Freistellung von Feuchtbiotopen in der Bruchbach-Otterbach-Niederung, Foto: Matthias Kitt/Frei

Die Betreuung der schutzbedürftigen Biotope liegt von Anfang an in Händen des freiberuflich tätigen Biologen Matthias Kitt, der als Bindeglied zwischen Naturschutzbehörden, Gemeinden, Land- und Forstwirtschaft agiert. Neben dem Kreis Germersheim betreut Kitt die Gebiete der Verbandsgemeinden Bad Bergzabern und Herxheim im Kreis Südliche Weinstraße.

„Zunächst war es wichtig, alle Beteiligten mitzunehmen, über Zusammenhänge aufzuklären und Vertrauen zu schaffen. Damit ist die Akzeptanz schnell auch gewachsen“, sagt Kitt. Nicht zuletzt habe das europäische Naturschutzrecht diese Aufgaben und damit die Finanzmittel des Landes gestärkt, über die Biotoppflege finanziert wird. „Matthias Kitt hat durch seine hervorragende Arbeit über die Jahre das vertrauensvolle Zusammenwirken mit dem Forst und den beauftragten Landwirten gestärkt“, lobt Brechtel. Und da er jede Ecke kenne und die Aufgaben kontinuierlich innehabe sei auch sehr schnelles Reagieren auf negative Veränderungen möglich.

Mit Pflegearbeiten werden auch Landwirte betraut

Hauptaufgabe der Biotopbetreuung ist für Kitt die Erstellung eines jährlichen Maßnahmenprogramms in Abstimmung mit den Oberen und Unteren Naturschutzbehörden. Die eigentliche Beauftragung und Finanzierung erfolgt dann über die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd. Für die konkreten Pflegearbeiten, unter ständiger Anleitung des Biotopbetreuers, werden schließlich Landwirte und Unternehmer ausgewählt. Für Maßnahmen in den Wäldern gibt eine gute und enge Zusammenarbeit mit der Forstverwaltung. Und als neuer Partner hat sich die „Aktion Südpfalzbiotope“ der NVS-Naturstiftung Südpfalz herausgebildet, die insbesondere als fachlicher Berater von Kommunen agiert.

Fragt man Brechtel und Kitt nach ihren Lieblingsgebieten, so schwärmen sie von den Feuchtwiesen entlang des Wörther Altrheins und den Stromtalwiesen nördlich von Leimersheim, mit geschützten Pflanzen wie der Sibirischen Schwertlilie und verschiedenen Orchideenarten. „Man trifft hier neben dem Laubfrosch auch viele Wiesenvögel“. Auch in den Wiesen rund um Büchelberg kann man Orchideen und seltene Insekten finden. In den Bruchbach-Otterbachwiesen trifft man robuste Rinderrassen als tierische Biotoppfleger, die ganzjährig für eine weiterhin halboffene Weidelandschaft sorgen.

„Mehr Naturschutz in der Agrarlandschaft“

Alles wunderbare Gegenden für erholsame Spaziergänge. Doch Zurücklehnen wäre viel zu früh, „auch wenn viel erreicht wurde, muss der Lebensraumschutz noch mehr Bedeutung erhalten, müssen Projekte gestartet und für mehr Naturschutz in der Agrarlandschaft gesorgt werden“. Gerade auch dem Klimaschutz ist mit Wald- und Grünlandentwicklung und der Regenerierung von Mooren als CO 2 -Speicher hohe Bedeutung beizumessen.

Info

Zielbiotope der Biotop-Betreuung sind schutzwürdige Lebensräume in Naturschutzgebieten (NSG), geschützten Landschaftsbestandteilen, Gebieten die als Flora-Fauna-Habitat (FFH) oder als Europäische Vogelschutzgebiete (VSG) gegenüber der EU gemeldet und somit Teil des kohärenten, europaweiten Schutzgebietsnetzes „Natura 2000“ sind. Die Maßnahmen der Biotopbetreuung sind im „Landschaftsinformationssystem der Landesnaturschutzverwaltung“ (LANIS) unter der Rubrik „nachhaltige Naturschutzmaßnahmen“ beziehungsweise „MAS Maßnahmen“ dokumentiert und für jeden Interessierten einsehbar. Unter dem Suchbegriff „NSG-Alben lfu.rlp.de“ können weitere Informationen zu den einzelnen Betreuungsgebieten der Landkreise abgerufen werden.